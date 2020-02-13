中共中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新昨坐鎮武漢疫情防控指揮部，他表示，武漢新冠肺炎感染者底數還沒有完全摸清，蔓延擴散的規模也沒有較為精準的估計預測，據有關方面推算，武漢潛在被感染的基數可能還比較大。

陳一新表示，武漢是疫情初發地，早發多發，疫情比市外省外更為長久、更為嚴重。湖北省（除武漢外）總體上處於流行期，伴有局部暴發，而武漢依然處於暴發流行期，新發病例仍處於高位。

他說，武漢防控工作還存在確診難、收治難、隔離難、保障難等薄弱環節。輿情應對較為被動，特別是網路輿情引導不到位，闢謠不及時，影響了社會輿論環境。

陳一新指出，要做到控增量、減存量、防變量。「控增量」就是要堅持應收盡收不動搖，確保確診和疑似患者收治隔離「清零」，力爭日清日結，最大限度減少新增病例。「減存量」就是要推動 「常規救治」向「綜合救治」轉變，前移治療端口，重視輕症治療，想方設法提高出院率、治癒率，減少患者總量。「防變量」就是要推動 「應急防控」向「依法防控」轉變，嚴防疫情風險向社會風險傳導演化，確保社會大局穩定。

陳一新又指，要做到應收盡收，關鍵要籌足病床，做到「病床等人」，不能「病人等床」。要實行長統籌、短安排，統籌好1個月的床位數，滾動安排好每3天1萬張病床，做到每日應收盡收「清零」。

此外，陳一新稱，要加強方艙醫院、隔離點的醫護力量，使確診輕症患者、疑似患者得到及時有效治療。要組織更多的醫學專家到武漢，幫助優化診療方案，發揮中醫優勢，加強中西醫結合，對重症、危重症患者採取「一人一方案」。

(中時 )