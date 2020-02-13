配合各地方政府公告地價調降，經濟部加工出口區管理處13日宣佈，調降加工區土地租金，回應區內廠商希望能維持穩定土地租金的期望，以利產業轉型、以及國際布局，地租調降幅度從3％到20％，不過，加工處屏東園區地租微幅上調6.52％，而高雄軟體園區則維持不變。

加工處13日指出，今年各直轄市、縣（市）重新規定地價，經過統計之後，全國公告地價，平均比108年調降0.66％，因此，為了配合各地方政府公告地價調降，全國各地的10個加工區，也有8個調降土地租金，以反映事業希望能維持穩定土地租金的期望，以利產業轉型及國際布局。

加工處表示，加工處所轄園區的公告地價，此次只有屏東園區調漲6.52％，其餘的楠梓園區、楠梓第二園區、高雄園區、台中園區、以及台中軟體園區，都是調降，調降幅度約介於3％至20％左右。

至於高雄軟體園區，則因位於高雄亞洲新灣區，交通便利及投資環境優良，並經加工處積極向高雄市政府反映，區內企業希望能維持土地租金，故未調整。

加工處說，為了提供優質產業進駐環境，加工出口區土地，採取只租不售，並提供比市價優惠的土地租金政策，以減低事業經營成本，並吸引進駐園區，加速土地利用，充分發揮生產效能，並將資金挹注於技術發展及人才培訓，創造經濟發展及增加就業機會。

加工處表示，原加工區土地租金計算方式，是依據「加工出口區土地租用及費用計收標準」，土地租金單價為該放租土地申報地價，乘以土地租金率，除以12個月，而土地租金租率的訂定，則參照土地地價高低及出租成本，報請經濟部核准。

加工處表示，2016年全國土地公告地價大幅調漲，加工區土地租金依前述規定，調漲約5成至1倍多，後經行政院召開各產業園區因應土地租金調漲配套措施會議，決議各產業園區的土地租金計收方式，遇有因申報地價調整情形時，應採一致性作法，加工處奉行政院政策，配合修正發布實施「加工出口區土地租用及費用計收標準」，限制土地租金漲幅為前期土地租金的10％，以減少公告地價調漲時的衝擊。

(工商 )