特斯拉（Tesla）表示，由於動力轉向輔助系統發現潛在問題，使駕駛操作方向盤困難以及引起事故的風險，因此在北美召回1.5萬輛Model X休旅車。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）和加拿大交通部指出，連接電子動力轉向輔助馬達與齒輪室之間的鋁螺栓可能腐蝕且破裂，導致輔助系統功能減損或是完全失效。

特斯拉召回2016年的Model X車款。該車廠在2018年3月曾以類似原因在全球召回12.3萬輛Model S。

(工商 )