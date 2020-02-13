特斯拉北美召回1.5萬輛車 13:232020/02/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉（Tesla）表示，由於動力轉向輔助系統發現潛在問題，使駕駛操作方向盤困難以及引起事故的風險，因此在北美召回1.5萬輛Model X休旅車。 美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）和加拿大交通部指出，連接電子動力轉向輔助馬達與齒輪室之間的鋁螺栓可能腐蝕且破裂，導致輔助系統功能減損或是完全失效。 特斯拉召回2016年的Model X車款。該車廠在2018年3月曾以類似原因在全球召回12.3萬輛Model S。 (工商 ) #Model #特斯拉 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉上海廠今復工 概念股飆起來 17:142020/02/10 財經 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 00:022020/02/11 財經 特斯拉上海廠復工 概念股大漲 04:102020/02/11 全球財經 《美股》上海廠復工，特斯拉勁揚3.1％ 09:262020/02/11 財經 特斯拉大陸門市傳17日起陸續復工營業 17:572020/02/11 財經 特斯拉在美國 自行製造電池 17:542020/02/12 財經 特斯拉釋利多 陸概念股笑開懷 04:092020/02/13 焦點新聞 特斯拉太陽能上陸 類股熱爆 04:102020/02/13 全球財經 《國際產業》動力轉向有瑕疵，特斯拉在北美召回1.5萬輛Model X 10:002020/02/13 財經 特斯拉成下個比特幣？股神老戰友自曝絕不碰它 13:122020/02/13 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 即時 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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