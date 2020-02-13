高雄市長韓國瑜（圖）13日出席行政院會，會後，韓國瑜步出行政院時，向媒體記者致意後，隨即搭車離開。（劉宗龍攝）

高雄市長韓國瑜（圖）13日出席行政院會。（劉宗龍攝）

高雄市長韓國瑜13日上午北上參加行政院會，距離上次出席已有8個月，會後他沒有接受媒體訪問，但透過市府新聞局發布訊息，表示他與中央討論因應新冠肺炎疫情，對服務業、觀光與交通運輸業、農業等紓困方案，他並提及，未來若疫情擴大，必須全面戴口罩時，希望教育部依照人口比例，依序依量分配口罩給學童及第一線防護人員；此外，他也籲請行政院考量統一制訂「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」，明訂優惠對象及補貼原則。

韓國瑜任內第3次出席行政院會，據高市府事後轉述，他在致詞時提出，這次疫情中高雄首先定位為一級開設及防護，據他觀察，發現民眾因心理恐懼，造成搶購口罩、酒精、漂白水等防疫物資現象；而在經濟層面，高雄因這波疫情，有許多觀光飯店住房率下降、商圈遊客減少，許多中小企業、民宿、飯店、會展等，也都受到重大影響。

韓國瑜考量到，倘若疫情進一步擴大、必須全面配戴口罩時，高雄學童1天需要20萬片口罩，一線防護人員則需35萬片，他當場向教育部喊話，希望一旦開學，拜託教育部協助依照人口比例，依序依量分配額溫槍、口罩與酒精等防疫物資。

此外，韓國瑜也表示，他日前在高雄已建議中央統一制訂「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困暫行條例」、「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業補貼稅費及其他措施辦法」，明訂優惠對象及補貼原則，既然今日行政院決定採取紓困計畫，他再次建議中央，未來是否考量明訂紓困暫時條例，讓地方中央相互配合、共同防疫。

而國民黨立法院黨團日前提出比照SARS期間，研議「民國109年新型冠狀病毒紓困條例」草案，針對受衝擊產業給予補助，總額約500億，韓國瑜也建議中央思考此案，尤其「針對高雄市零售、餐飲、商圈、飯店、民宿等產業，因為我們是一級開設、一級防護，懇請相關部會多予支持」。

(中時 )