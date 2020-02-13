上海市長應勇調任湖北省委書記，除了應勇是習近平的舊部愛將之外，上海作為大陸經濟發展的「排頭兵」，也是要藉由應勇的坐鎮，讓湖北在防疫和穩住經濟發展上，兩不耽誤。

應勇從2007年底就在上海工作，一路從上海的高級人民法院院長、組織部長、到副書記、市長，13日空降湖北省任省委書記，正式高飛，離開任職12年的上海。

12日由習近平主持的中央政治局常委會，除了強調防控疫情，特別也以大篇幅談論經濟工作，提到「要努力把新冠肺炎疫情影響降到最低，保持經濟平穩運行和社會和諧穩定，努力實現黨中央確定的各項目標任務」，也就是黨中央表明了，防疫工作要做，經濟發展也要顧。

疫情全面爆發以來，為了防疫工作，企業、工廠延後開工，湖北封省，數十個城市採取「封閉式管理」，街道冷清、商場店舖大門深鎖，全大陸的經濟宛如被按下暫停鍵，餐飲、百貨、觀光、文娛等產業，全數遭波及。近期還有網友整理出肺炎期間的「企業『死亡』實時名單」，足見衝擊慘重。

而上海在全大陸的經濟地位眾所周知，也是許多經濟政策的先行先試點，被稱為大陸經濟轉型的排頭兵。應勇在上海長達12年，深諳經濟思維，此時坐鎮湖北，就是要穩住經濟。

防疫經濟並重，幾天前大陸調國家衛健委副主任王賀勝，空降湖北，是為了抓防疫，現在再急調應勇到湖北，則是要穩住經濟。習近平10日視察北京防疫工作時說，「重大考驗面前更能考察識別幹部」，臨危受命的應勇，若能在這次考驗中穩住湖北，未來晉升到中央政治局，也指日可待。

(旺報 )