「鑽石公主號」郵輪幾乎每天都爆出30例以上新冠肺炎確診病例，導致日本境內總確診數不斷飆升，日本政府的防疫能力也遭質疑，包括吉里巴斯在內，目前全球已經有4個國家限制日本人入境。

停靠日本橫濱港的鑽石公主號13日再新增44例新冠肺炎確診病例。

日本讀賣新聞今（13）日報導，由於新冠肺炎疫情延燒，太平洋島國吉里巴斯已經自10日起限制日本人入境，要求欲前往吉里巴斯的日本人，先在沒有出現2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的國家待滿14天才能入境，成為全球第4個限制日本人入境的國家。

不只吉里巴斯，此前薩摩亞、密克羅尼西亞及吐瓦魯等3個太平洋島國都已陸續祭出類似旅遊限制措施。

值得注意的是，外國觀光客也開始避開到日本旅遊。香港《南華早報》報導，部分旅客在取消赴日行程時，也要求航空公司、郵輪公司退回費用。

停靠在橫濱港的鑽石公主號今日再新增44確診病例，全船3,711人中，這艘船總計目前確診病例數已來到218人。由於船上人數眾多，日本政府遲遲無法決定讓所有人接受病毒檢疫，鑽石公主號儼然成為「病毒方舟」，最新消息是，日本擬讓80歲以上老人、慢性病患者、艙房內沒有窗戶的乘客優先受檢、下船。

(中時電子報)