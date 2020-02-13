大聯盟春訓今（13）日正式啟動，各隊投捕手報到，許多新規定也跟著上路。其中最新鮮的就是跳脫傳統模式，在投手、野手之外增設「二刀流制」（Two-way player designation），這類選手不用登錄在每隊13名投手的人數限制內。這等於是為天使隊日籍好手大谷翔平量身訂製，為此他大感滿意，球隊也多了一名可用的投手。

大聯盟官網指出，選手只要在今年球季或前一年至少投20局，並以野手身分先發至少20場、每場至少3打席，就可具備「二刀流」（Two-way player）選手的資格。而大谷翔平因前年動了韌帶移植手術，去年雖以野手身分上陣，仍可追溯到2018年的上場方式，當時他共投51.2局、擔任打者先發82場，目前也只有他一人合乎二刀流選手的規定。

除了大谷翔平，紅人隊的羅倫佐（Michael Lorenzen）也是二刀流球員，他主要是擔任後援投手，也可防守外野。不過羅倫佐去年雖投了83.1局之多，但擔任打者先發的場數不到10場，因此不符資格。

大聯盟歷史上最著名的二刀流選手是「棒球之神」貝比魯斯，無論投手、野手均可勝任愉快，直到百年之後的2018年才又出現大谷翔平。由此可見，大聯盟因大谷而做改變，往後二刀流選手也會一一出現。

(中時 )