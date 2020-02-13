女士從武漢回到台灣後的5天，出現發燒和肌痛，胸部X光片顯示雙側下肺瀰漫性浸潤。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎全球發燒，已經確診60363例，死亡1369例，今年1月25日彰化首例的妻子感染給先生經彰基治療後都已經穩定，到目前為止，沒有發現遭這對夫婦傳染的其他病例，彰基也將發現、接觸感染和治療的過程，發表論文，刊登在國際頂尖期刊「新英格蘭雜誌」，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這是台灣第一篇新冠肺炎論文，代表台灣對國際新冠肺炎防治的參與和共享。

彰化縣衛生局追蹤，這對夫妻接觸69人，都沒有感染，論文也記錄這個醫療的過程，彰化基督教醫院表示，「僅供醫學研究和對疫情作出貢獻防治之用」。

這篇論文是急診醫學部主治醫師劉盈初、急診醫學部醫師廖靜彗、急診醫學部主治醫師張進富、急診醫學部主治醫師周志中、急診及重症部長醫師林晏任共同發表。

論文內容，1月25日，一名具有第2型糖尿病病史的52歲女性在台灣中部的急診科出現發燒。懷疑與新冠肺炎有關，她於1月20日乘飛機從武漢回到台灣。當天，在該航班上從另一名乘客那裡採檢了咽喉拭子，是台灣第一例已經感染病例。

這位女士從武漢回到台灣後的5天，出現發燒和肌痛，胸部X光片顯示雙側下肺瀰漫性浸潤，1月27日經即時反轉錄聚合酶鏈反應（RT-PCR）分析，證實是第5宗確診的境外移入，在住院的第一天，接受支持療法，第三天，，加入了奧司他韋和左氧氟沙星作為經驗療法。第5天開始出現咳嗽，鼻水和咽喉痛，胸部X光顯示雙側肺門旁區域和下肺中更為混濁。她繼續接受奧司他韋和左氧氟沙星的支持療法，但未接受氧氣療法。截至2月11日，她仍然住院，但生命體徵穩定，沒有接受氧氣治療。

該患者的50歲丈夫主要在台灣的家裡工作，與從該區域返回的其他人都沒有接觸，1月21日，當妻子返回台灣時，在家裡共用一間臥室和共食。1月25日，丈夫與妻子同時就醫。他只出現鼻水；並沒有發燒，咳嗽，呼吸困難，胸痛或腹瀉。經全血細胞計數和胸部X線檢查未顯示任何異常，於1月28日檢測新冠病毒，接受了支持療法，沒有任何抗病毒藥或抗生素，截至2月11日，他仍然住院，但生命體徵穩定，未接受氧氣治療。

(中時 )