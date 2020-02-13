<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='4555'>氣立</a>(4555)2019年受到美中貿易影響，大陸企業對自動化元件採購量減少，全年營收衰退2成，獲利衰退幅度更大。但大陸氣動元件歷經調整，加上5G自動化需求，若疫情能和緩，今年有機會在第2季旺季來臨時爬升，2020年營運有機會優於2019年。

美中貿易戰從2018年一路延伸到2019年，衝擊大陸整體需求，企業資本支出縮減，導致對自動化元件採購量減少，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='4555'>氣立</a>累計2019全年營收13.62億元，年減2成。

今年1月因農曆長假因素，單月營收0.85億元，年減32.71％，不過，主要工作天數較去年1月較去年同期減半，比較基期太低。由於目前有疫情干擾，公司採漸進式復工，法人估計第1季營收年減約1成。

第2季進入傳統旺季設備拉貨期，大陸氣動元件產業歷經去年調整及自動化仍是趨勢，今年第2季營收可望邁入復甦，但因疫情因素，成長幅度會低於內部預期。此外，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='4555'>氣立</a>推出新產品如真空電控比例閥、聯座型真空發生器、張角式電動夾爪、磁偶式無桿缸等，積極提高市占率，今年營運表現相對去年樂觀。

(時報資訊)