美國OSA（Optical Society of American）統計指出，2019 年全球光電產業總產值達到4,630億美元，出現了2％的負成長

美國OSA表示，2019 年受到經濟景氣的影響，顯示面板、消費性 影像產品、工具機、照明、太陽能等光電產品的產值皆呈現下跌態勢。但通訊、生命科學、保全等光電應用產值卻逆勢成長，其中通訊、保全有兩位數的成長。

光電協進會指出，台灣2019年整體光電產值有463億美元，負成長5％。其中除了精密光學能維持4％的成長之外，其他如顯示面板、太陽光電、LED 與照明等產值皆呈現下跌態勢，其因素有中國大陸產業的崛起，以及中美貿易爭端所引發的經濟不確定性。

光電協進會報告，2019年台灣精密光學產值達到新台幣870億元（約29億美元），交出了成長的成績單，主要是因為手機鏡頭數目的增加。估計如果2020 年三鏡頭手機的比例繼續提升，全球手機用的照相模組需求量會從2019年的22 億顆成長到32億顆，所以今年精密光學產值的成長是比較令人有信心的。此外自駕車的風潮、醫療照護的普及、5G通訊的佈建、新興顯示技術的發展，例如 Micro LED，以及綠能持續的需求等應用，都會支持光電產值於不墜。

(工商 )