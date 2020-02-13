情人節倒數兩天，社群平台有許多網友煩惱情人節餐廳的選擇，從西式到日式、平價到高級都有人推薦，討論相當熱烈；網友認為到網路搜尋部落格文章又太多資訊，帶另一半吃飯恐怕踩到雷；或是忙於工作沒有時間找餐廳，想起要訂餐廳的時候，卻又客滿。

就怕閃光生氣，GoSky貼心打造愛食記Chatbot，結合捷運環狀線周遭美食，讓你一鍵查詢情人節推薦餐廳、看食記介紹、查詢平均消費，不用載APP，三分鐘內就能打電話預約，幫助上班族省去不少燒腦時間，讓人忍不住大讚是「閃光助攻神器」。

今年情人節正好碰上平日周五，許多情侶一年就等待這天要吃大餐慶祝，會員數有三百萬人的「愛食記」，網羅全台五萬家餐廳，更於捷運環狀線開通時即時與GoSky構思網路科技公司，推出環狀線美食Chatbot，讓民眾可以一鍵查詢捷運沿線餐廳。

這次情人節，更加碼推出「情人節嚴選餐廳」功能，只要打開訊息頁面輸入關鍵字「情人節」、選定捷運路線，點擊查詢按鈕，系統將會按照需求，跳出客製化六間超值情人節餐廳，讓你省去選擇障礙，更可一鍵線上預約或電話訂餐，操作介面簡單，還能透過訊息功能觀看人氣部落客的食記，讓情侶找餐廳不踩雷，3分鐘內搞定約會大餐，情人節當天下班後直接搭乘捷運、不塞車，好好享受兩人時光，還可使用聊天機器人內與FunNow限定推出的聯名優惠碼，最高享8折、2百元優惠，省錢、省時又省力，宛如「閃光助攻神器」

除了美食以外，送禮驚喜也很重要，GoSky同時與Lalamove推出Chatbot聊天機器人，點擊Lalamove聊天機器人，新用戶可獲得折扣150元優惠碼，串聯到官方APP，便能請外送員「代買禮物」送到指定地點，讓情人收到驚喜，今年情人節靠著「科技與訊息助攻」，讓情侶檔之間增添更多情趣。

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