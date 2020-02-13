元富證券防疫，2月中起將「翻轉學堂」投資理財系列講座，改以Youtube線上直播，投資人可線上與講師互動。元富證券總經理李明輝表示，大陸封城地區居高不下，未來仍存變數，然股市瞬息萬變，線上講座提供投資人掌握投資心法；另推「元富開戶Easy Go」，可手機線上開戶，免於前往證券公司現場開戶。

「元富證券翻轉學堂」每月邀請金融理財專家，針對投資相關議題進行演講，開辦至今宣傳報名踴躍，參與人數達七千人。本月20日由投資專家－妮可（Nico）林子微主講「挖掘極端強勢股 小資族請勇敢投資！」，針對小資族，效率及高周轉變成必要手段，聚焦追求高報酬下最具效率的操作方式。

李明輝表示，股市場瞬息萬變，加上中國大陸封城地區居高不下，未來仍存變數，抗疫期間將「元富證券翻轉學堂」投資理財系列講座，改為Youtube線上觀看模式，透過線上直播，投資人可與講師互動，即時掌握投資心法。

此外，元富也推出「防疫理財e化三招」。下載「元富開戶Easy Go」，利用手機線上開戶，可免於前往證券公司現場開戶。其次，透過電子憑證，完成線上簽署文件契約，如現股當日沖銷、不限用途款項借貸開戶契約（線上借款），或股票ETF受益憑證等相關契約。第三，使用元富「行動達人」APP交易系統或「新環球大亨」AP交易系統進行報價與委託下單，

另有「贏家快手逐筆擬真AP版」、「玩逐筆擬真WEB版」及「行動達人玩擬真APP版」共三套體驗系統，期有助於3月23日即將登場的元富「逐筆交易」功能更加完善。

(工商 )