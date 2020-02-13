左營區文自路與重和路路口發生自小客車自撞路燈，駕駛已逃離不知去向。（翻攝照片／林雅惠傳真）

高雄市左營區13日凌晨接連發生2起自撞車禍，一名45歲曾姓男子駕駛自小客車不明原因自撞路燈，陷入昏迷，目前人在加護病房觀察中；另一起自撞轎車駕駛，肇事後隨即搭另輛車逃離現場，警方已鎖定特定對象，將傳喚肇事駕駛到案說明。

警方表示，2月13日凌晨1時55分許，曾男駕駛自小客車沿左營區明潭路西向東行駛過翠明路，不明原因向右偏駛自撞路燈。

警方獲報趕至現場測繪拍照，自小客車前車頭嚴重受損，經警方檢視駕駛曾男無外傷，但已陷入昏迷，送海總救治現轉入加護病房觀察中，經警方現場測繪，並實施酒精測試曾男抽血酒測值為0.00mg／L。

另一起發生在2月13日凌晨4時49分許，左營區文自路與重和路路口發生自小客車自撞路燈且肇事逃逸之交通事故。

左營分局博愛四路派出所獲報到場，經查訪附近民眾表示，該自小客車行經左營區文自路南往北快車道直行至肇事地，向左偏駛至對向慢車道後自撞路燈，自小客車零件噴飛波及路旁商家玻璃，駕駛後來搭乘另一輛自小客車離去。

警方獲報到場，當時駕駛已不知去向，目前警方擴大調閱監視器追查駕駛中，已鎖定對象將傳喚到案中。

(中時 )