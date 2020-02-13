新莊鐵皮工廠大火 無人受困 13:562020/02/13 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新莊工廠火警。（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區新北大道四段13日12時許，板漆鐵皮工廠傳出火警，現場大量火煙冒出，經負責人確認無人受困，警消獲報後已派三大分隊人員前往搶救，詳細事發原因待進一步調查。 (中時 ) #工廠 #新莊 #負責人 #新北市 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 好方便！新北路邊停車費11日起可透過eTag繳費 15:282020/02/10 生活 板橋大觀路強拆4連棟違建 闢建平面停車場 17:342020/02/10 社會 eTag代繳路邊停車費 新北上路 04:102020/02/11 地方新聞 疫情衝擊觀光下滑4成 侯友宜：將提出因應方案 10:322020/02/11 社會 台灣夏普響應防疫戰 捐贈新北市空氣清淨機 04:102020/02/12 產業．科技 超大方！三重先嗇宮贈2千公斤洗手乳、6千公升次氯酸水 11:252020/02/12 生活 疫情讓菜銷不出去 新北推保證銷售、價格助農友 15:202020/02/12 政治 首案》新北都更第2箭主幹道容積加給 僑蓮建設申請核准 15:392020/02/12 風格 新北都更第2箭主幹道容積加給 首案僑蓮建設申請核准 15:412020/02/12 財經 口罩防疫 新北個人計程車司機14日起1次可買20片 12:062020/02/13 生活 社會熱門新聞 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 社會 綠到發黑！新竹男錄音筆抓老王 附贈小王 - 社會 自陸返台沒車敢載 台商徒步8小時返家畫面曝光 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 衛生紙之亂 調查局找到源頭了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。