新冠肺炎讓防疫人員忙得焦頭爛額，高市偏鄉衛生所同仁近日被調回局本部支援「疫調支援中心」，未料有基層人員向媒體爆料，路途遙遠就算了，常常值班到深夜12點，隔天還要回去上早班，簡直爆肝。對此，衛生局13日表示，支援人員未要求再回到原衛生所上班，且會視上班情形給予加班、輪班費，希望同仁共體時艱。

衛生局指出，為防範境外移入病例入侵社區風險，高市府1月25日成立嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心。鑒於衍生的大量緊急防疫業務，衛生局1月28日成立「疫調支援中心」，徵調衛生局所專業人員輪值應變，並分白班、小夜班及大夜班，以因應大量民眾詢問電話及通報個案疫調、居家隔離、居家檢疫及就醫轉介需求。

針對媒體報導「高市偏鄉衛生所支援防疫，護理人員盼調整爆肝班表」，衛生局澄清，「疫調支援中心」一級開設應變輪值，徵調至疫調支援中心輪值小夜班的衛生所同仁，在徵調期間原所內業務由該所職務代理人負責，並未要求等隔日再回原所內正常上班。

衛生局強調，為避免人員過勞及增進防疫工作效率，輪值小夜班的衛生所同仁採A、B兩組人員，一次輪值2周，再換組輪值，每2周換班一次。

衛生局提到，考量衛生機關全體防疫同仁，自農曆春節迄今不分假日，全力以赴捍衛市民健康，為體恤基層員工執行防疫的辛勞，衛生局已增聘臨時人力協助支援，並已專案簽准加班費用，衛生所支援人員加班費用不受原管制要點限制，經認定其支援時數後支給加班費。

衛生局長林立人表示，防疫視同作戰，感謝同仁的努力及支持，然而面對這場全新且極具威脅的疫情，全體人員應共體時艱，齊力投入這場全球性的防疫戰役，並呼籲全體市民戮力合作，共同捍衛高雄防疫安全。

(中時 )