經部：禁口罩出口、徵用口罩 同步延到4月底 13:512020/02/13 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王美花在行政院會後記者會說明口罩禁令(張理國攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎，政府發布口罩禁止出口禁令，經濟部次長王美花證實，口罩出口禁令確實延到4月底，而徵用口罩也同步到4月底。 政府統一管制口罩，民眾看法兩極，王美花在今天行政院會中，證實兩項措施都會延長執行。 王美花說，相關措施都會視疫情狀況，若疫情緩和，提早解除措施也不無可能，相關公文經濟部都已發出。 (中時 ) #口罩 #措施 #出口 #都會 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩全台大搶購 鄭永柱一夕成名 04:092020/02/09 財經要聞 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 智慧城市頂尖論壇 國外會員改線上參與 04:102020/02/11 地方新聞 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 政治熱門新聞 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 民調公司怕了？網：小英滿意度創新低！ - 政治 蔡政府髮夾彎 高嘉瑜賴給林奕華 網：笑死人了！ - 政治 小明故事源頭 高嘉瑜爆是國民黨的「她」 - 新聞 夏春湧點出韓、蔡最大差別 網推爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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