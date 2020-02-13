因應新冠肺炎，政府發布口罩禁止出口禁令，經濟部次長王美花證實，口罩出口禁令確實延到4月底，而徵用口罩也同步到4月底。

政府統一管制口罩，民眾看法兩極，王美花在今天行政院會中，證實兩項措施都會延長執行。

王美花說，相關措施都會視疫情狀況，若疫情緩和，提早解除措施也不無可能，相關公文經濟部都已發出。

(中時 )