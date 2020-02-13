新冠肺炎全球蔓延，目前台灣還沒有發生社區感染，但柚子醫師陳木榮警告，依據世界趨勢，新型冠狀病毒沒有這麼好解決，全世界總病例數越來越多，他覺得一顆不斷膨脹的氣球，總有破掉的一天，「社區感染總有一天會來臨」！

陳木榮在臉書以「明天過後」為題指出，說不定是下個月，說不定是半年後，一定會有那麼一天，用盡全力的防疫，還是擋不住這個病毒，新型冠狀病毒開始進入社區感染，如果這一天到來，最怕下列4件事發生：

1、醫療崩壞

專家學者推測，如果醫療人員全都累癱了、生病了或被隔離了，那這個疾病進入社區感染時，沒有人可以照顧患者，自然轉變成重症的可能性就會增加。

2、大環境謠言滿天飛

疾病本身令人害怕，錯誤的謠言更令大家人心惶惶，進一步相信而執行錯誤的謠言，甚至可能有生命危險。當新型冠狀病毒真正進入社區時，至少要有能力分辨訊息的真假，而不是隨之緊張起舞。

3、物價哄抬、物資哄搶

柚子醫師猜測，如果真的社區感染那一天來臨，一定還會出現物品搶購，可能搶泡麵、搶蠟燭、搶汽油、搶飲用水、搶防毒面具，再進一步搶下去，就算沒有得到這個疾病，可是基本日常生活設備缺乏，一切事物都會受到影響。

4、人性的光明面被抹殺

如果真的發生了社區感染，各式各樣排擠的事情，一定會陸續出現，例如「隔壁的鄰居得了病，他摸過的東西我們全部都不要碰。我們公開表決請他不要再踏入這個社區。」類似這樣的排擠社會風氣如果一天比一天水漲船高，殺傷力甚至可能比起疾病本身更高。

柚子醫師說，希望這個疾病能夠像2003年的SARS一樣消聲滅跡，卻也希望如果真的事與願違，大環境無法阻止疫情的擴散，整個社會還能夠用正面樂觀的態度看待這件事，特別是不要責怪這段日子以來為了大家英勇擋在最前頭的防疫人員，他們真的很辛苦。

(中時電子報)