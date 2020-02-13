上櫃公司「宏大拉鍊」董事長洪寶川多年前以供應商要求縮短付款條件為由，讓會計部門提早支付貨款，他卻將約300萬貨款挪作他用，檢察官傳喚供應商，均證稱沒有更改付款條件，也不曾同意借款。士林地檢署認定洪利用不正當方法，致使會計事項發生不實結果，涉犯證券交易法之特別背信等罪，依法提起公訴。

68歲洪寶川在2009年、2011年、2014年間，佯稱供應商石光銅業、冠宇拉鍊要求縮短付款條件，或稱供應商已同意借用貨款，要求會計部門開立282萬餘元、340萬餘元、259萬餘元支票，並請員工領現交給他。

洪為免敗露即以其他帳戶開立支票，並將支付日延遲1個多月到3個月交給供應商。檢察官認為，洪以提前支付貨款為由，挪用宏大公司銀行存款，導致會計部門誤以為已經支付貨款，製作不實的會計憑證。

起訴指出，宏大公司的貨款遭挪用期間，無法實質支配款項，另外有2716元的利息損失，認定洪犯證券交易法之特別背信、詐欺得利、商業會計法等罪，依法起訴。

(中時 )