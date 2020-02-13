家住屏東的58歲吳姓男子，多年未訪高雄，但近日心血來潮，想拜訪許久未見的友人，未料徒步從屏東市走高屏大橋到高雄鳳山，卻在三民區迷了路，所幸經過三民二警分局陽明派出所，在警方熱情協助下，順利找到路，繼續踏上旅途，讓男子直呼「揪感心」。

陽明派出所警員陳佩澤日前擔服值班勤務，接獲吳姓老翁至所報案稱請問建興路怎麼走，員警先行提供杯水及餅乾後，細心瞭解事情經過後，順利幫助老翁助前行。

陳沛澤先撥打給老翁的友人，向其確認正確地點後，以台語口述加上轄區地圖的引導，指點老翁該如何前往，老翁大讚現在的警察服務好又都年輕，離開前老翁十分感激警方如此協助，讚許員警的熱心、愛心及細心。

三民二分局長黃文哲表示，在民眾無助之際，員警主動關懷民眾，積極為民服務的精神，讓警民關係拉近距離，也是提高民眾對警察機關的一種信賴表彰，是關懷也是信任，即時提供民眾協助，民眾大讚警方熱心助人，此舉有助於提升人民保母之正面形象。

(中時 )