新冠肺炎疫情嚴重衝擊觀光運輸產業營運，交通部對此提出紓困、復甦與振興方案，總計規畫投入約500億元，今（13）日提交行政院會討論。其中，觀光及交通運輸業紓困預算約142.3億元、觀光產業復甦約54.5億元，觀光升級與轉型前瞻計畫編列約300億元。

行政院長蘇貞昌對此指示，紓困部分請交通部立即處理，相關紓困貸款、租稅協助等措施將透過行政院通案性處理。其餘復甦及振興部分所需經費，請交通部先以基金自籌及相關單位預算移緩濟急等方式支應，不足數可請求國庫協助。

交通部指出，此案紓困對象包括陸運、海運、空運及觀光相關產業，由提供營運損失救濟、營運支持及減輕營運負擔3方面，協助觀光及交通運輸產業紓困，對於中小型的業者及經營團隊亦能夠受益。

依交通部規畫，觀光產業紓困方案包括對旅行社營運損失救濟12億元，協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業等營運支持17億元，以及補貼旅館必要營運負擔15億元，合計6項暫列經費約44億元。

運輸業紓困方案方面，包括協助營運支持約4.77億元，減免燃料使用費及牌照稅，給予油料補貼、補貼航空及海運業相關使用費、權利金，以及補貼購置防疫用品所需經費等，合計8項約98.3億元。

至於觀光產業復甦及振興方案方面，包括國內旅遊29億元、國際旅遊16.5億元、旅遊景點優畫9億元，合計11項計畫將籌編約54.5億元，盼能幫助受疫情影響嚴重的觀光產業提升競爭力，突破逆境，再創產業榮景。

此外，觀光升級與轉型前瞻計畫則預計就推動建設國際級景點及轉型升級方案、主題旅遊年、智慧觀光等3方向著手，初估投入經費約300億元，將配合行政院檢討前瞻計畫2.0時提出。

(時報資訊)