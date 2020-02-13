現金回饋網ShopBack觀察，受到疫情影響，各大電商除了消毒、防疫相關概念商品熱賣缺貨外，只要符合「宅在家」消費概念的電商，像是網路書店、美食外送、生鮮宅配、電玩桌遊，或是線上學習相關的電商，自2月以來訂單成長幅度驚人，較去年同期成長近3倍，顯見在疫情延燒、延後開學等因素下，消費者減少外出次數，也強勁帶動「宅經濟網購」的成長動能。

ShopBack表示，原定於2月4日舉行的國際書展，雖然因為疫情影響延期到五月，但各大網路書店的促銷與規劃早就上線，加上開學延後兩週，號稱史上最長的寒假反而帶動一波宅在家自學風潮，包括誠品網路書店、博客來、金石堂網路書店等訂單都較去年同期成長近3倍，樂天kobo電子書更一舉成長近10倍。在教育部喊出「停課不停學，學習不中斷」的目標後，也讓近期火熱的線上課程平台更受注目，包括像是hahow好學校、Udemy線上課程、六角學院等訂單也較1月成長2.5倍。

消費者減少外出比例的情況下，除了像是foodpanda、deliveroo戶戶送的訂單持續成長外，包括家樂福線上購物、愛上新鮮、鮮食家等可購買即食料理包，或是食材的電商訂單也有明顯成長。因應這波防疫作戰，ShopBack除了有防疫特區將各大電商防疫專頁跟熱銷品統合集中，也設立「防疫宅在家」專區，持續搶攻宅經濟商機。

(時報資訊)