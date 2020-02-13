【現場直播】疾管署新冠肺炎肺炎例行記者會｜2020.02.13

確診第10例寫出感謝信。(鄭郁蓁翻攝)

中央流行疫情指揮中心表示，我國第10例新冠肺炎確診者，目前狀況好轉，最快今可解除隔離，近期可出院。

中央流行疫情指揮中心表示，案10為在武漢工作的台商，原列為接觸者，卻在31日確診。醫福會執行長王必勝表示，案10的病程較長，症狀輕微，二次採檢呈陰性後，報請指揮官，經專家評估後決定解除隔離。

為感謝醫護人員，案10特別發表感言，全文如下：

我不勇敢誰幫你堅強

誠如台灣出現的第一例病人所說：「沒有任何一個人想要生病」。

當我看到陳部長在記者會上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲，您辛苦了！謝謝你們！

打從在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，在返台前也沒有感冒，直到1月12日返台後的幾天，可能是兩地溫差著涼流鼻水，便到醫院就診，醫生做了CT檢查、喉嚨觀察，都沒有任何異狀，所以我也就遵循醫囑領藥回家休息並自主管理。但當28日太太因頭痛自行到醫院就醫後，卻被確診為武漢肺炎，這真的是晴天霹靂，我非常自責，更一度不能諒解醫生怎沒能在第一時間把我隔離呢？(後來才知，因當時不符合通報條件)。

三天後我也被確診，我們夫妻倆就這樣一前一後，住進了負壓隔離病房，即便失去自由很不方便，面對未知的疾病也有些不安，但我只能勇敢面對，只要家人還有社會大眾都能平安，我願意被隔離。

我住進醫院後，家人全部都變成全民公敵，我內心非常不捨與無奈，我明白人性都是擔心自己，深怕被傳染，但生病之後才能同理病人的無奈與無助。謝謝我的家人一直用語音方式陪我渡過這些日子，給我最大的精神支柱。當然，還有身邊的好朋友們，一直給我鼓勵，真的非常感恩，非常謝謝你們。

「換成您：明明知道有被傳染，會有危險的事，你會去做嗎?」

但一線的醫生、護理人員，為了要治療我們，必須近距離的接觸我們，幫我們量血壓、體溫、採檢體，不厭其煩的為我們說明病情，除此之外，還要照顧我們的日常，天冷了拿熱水、送棉被，在我們心情低落時，像是朋友般的陪我們聊聊天、加油打氣，給我們心理建設，甚至也把我們當作家人般，自掏腰包的買點心來跟我們分享，只希望我們能度過這難熬的治療時間，而當他們三班倒回到家還要跟家人做隔離，為我們保密個資，工作、家庭間奔走，一人分飾多角…試想她們內心需要多強大，而當我們康復後，她們還要再自主隔離14天，醫護人員的付出真的很令我們感動，真的真的真的非常非常非常的謝謝您們！

我想告訴大家，生在台灣真的很幸福，如果大家的抱怨能少些，多些感恩，正能量就能多一些。面對未知的疾病疫情，雖然造成我們很多生活上的不便，但相信台灣的醫療實力是可以讓國人受到良好的醫療照護，再次謝謝陳時中部長帶領的團隊及所有的照護我的醫護人員，謝謝您們，有您們真好，真的非常感恩您們

(中時 )