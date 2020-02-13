4男4女房內開毒趴 業者沒通報GG了

32歲張姓男子和友人在摩鐵開毒趴，在門外抽菸時正好遇到警方盤查，卻死命以身體阻擋門口引發警方懷疑，上門果然查獲4男4女開毒趴，當場查獲747.55公克二級毒品咖啡包和30.45公克的三級毒品愷他命，訊後全依法送辦。

桃園警察分局中路派出所副所長吳政哲率隊執行臨檢勤務，到轄區摩鐵，見32歲張姓男子在房間車庫前抽菸，上前盤查並請其配合臨檢，張男卻推稱房內只有女友不需臨檢，甚至以身體擋住電梯口不願配合。

員警直覺有異，立即呼叫警力支援，幾經周旋張男才同意進入房內，當場查獲有4男4女正開著轟趴，桌上散落著二級毒品咖啡包及三級毒品愷他命，細數兩者加起來多達92包。

張男見逃不了，坦承邀集朋友一起聚會慶生，毒品是他所提供的，全案依法移請偵辦，警方將持續擴大追查毒品上游，另汽車賓館業者未依規定通報，將提報第三方警政裁罰。警方呼籲毒品危害民眾身心，全民應共同合作消滅毒品。

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(中時 )