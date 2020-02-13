日前高雄1名王姓婦人焦急跑到三民第二分局民族路派出所，指稱74歲老母在當天下午3點就從住家外出散步，未料直到晚餐時間都還沒返家，由於媽媽有失智症，擔心她走丟了，於是向警方求助，警方調閱監視器一一搜索，最後熱心民眾報案有迷途老人，經確定就是這名老嫗，王婦對於警方協助相當感激。

日前警員張家菱發現王婦走進派出所，立即向前關心，張員向王女詢問媽媽樣貌、當日穿著及住家位置後，立即調閱監視器與王女一起確認其母從住家外出散步之路線。

另一方面，也將已知的線索告知線上巡邏警組，請警組到王女住家附近擴大搜尋。就在派出所持續調閱監視器的過程中，於19時許接獲民眾報案稱建德路208號附近一迷途老人，張員立即從地緣關係聯想到會不會就是該母親，於是派遣巡邏警組許益彰、宋子弘驅車前往了解。

警組抵達現場，一眼便認出此迷途老人就是王女的阮姓母親，便立即通知王女並將阮姓老嫗帶返所休息。王女及阮姓老嫗對民眾與警方的熱心協助、積極協尋表達萬分感激。

警方呼籲，台灣邁入高齡化社會，老人照護是每家每戶都必須面對的重要課題，對於高齡長者務必多留意照料，亦須提高警覺，可在高齡長者衣物或身上配件留下資料及聯絡電話，如此一來，警方才能迅速聯繫到家人助其返家，避免憾事發生。

(中時 )