經濟部次長王美花今天在行政院會後記者會證實，由於疫情尚未紓緩，口罩徵用措施及實名制將延長至四月底，公文已正式發出。

由於學校即將開學，包括高雄市長韓國瑜在內的六都首長，也在行政院會中要求，盼中央協助提供口罩、酒精及額溫槍供公務使用。

王美花表示，口罩禁止出口從2月底延長至4月底，同步口罩徵用措施也延長至4月底，如果疫情緩和，將會提早解除。

但日前防疫指揮中心指出，口罩約2月底3月初可生產至1千萬片，屆時口罩實名制可能會解除管制，但仍待防疫指揮中心宣布。

(工商 )