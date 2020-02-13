疫情未舒緩 口罩徵禁出口延至4月底 14:062020/02/13 工商 呂雪彗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 經濟部政務次長王美花。圖／本報資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部次長王美花今天在行政院會後記者會證實，由於疫情尚未紓緩，口罩徵用措施及實名制將延長至四月底，公文已正式發出。 由於學校即將開學，包括高雄市長韓國瑜在內的六都首長，也在行政院會中要求，盼中央協助提供口罩、酒精及額溫槍供公務使用。 王美花表示，口罩禁止出口從2月底延長至4月底，同步口罩徵用措施也延長至4月底，如果疫情緩和，將會提早解除。 但日前防疫指揮中心指出，口罩約2月底3月初可生產至1千萬片，屆時口罩實名制可能會解除管制，但仍待防疫指揮中心宣布。 (工商 ) #口罩 #月底 #延長 #疫情 #行政院會 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩全台大搶購 鄭永柱一夕成名 04:092020/02/09 財經要聞 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 看過來 民眾就診減少深呼吸 04:102020/02/11 生活新聞 口罩暖流發酵 台中2消防分隊獲贈600口罩 09:432020/02/11 生活 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 口罩忽略這點等於沒戴 日：病菌穿透率100％ 11:192020/02/12 生活 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 生活熱門新聞 鋒面接力！下午變天防強降雨 吳德榮：這天爆冷剰8度 - 生活 台灣因這事被世界看到？她一滑手機嚇傻 - 生活 好市多驚見消毒夯貨 網竟呼買不得 - 生活 超市驚見還有口罩 行家勸：別買 - 生活 直播》口罩延長管制疫情不樂觀？指揮中心14：00說明 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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