因應新冠肺炎造成產業衝擊，行政院提出紓困振興方案，擬發放振興抵用券。國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今上午拜會民眾黨團，兩黨對於發放振興抵用券大方向支持，民眾黨團幹事長高虹安表示，行政院應重視總發行量及回收機制。蔣萬安則說，樂於看見行政院與民進黨，願意採納國民黨團提出的制定紓困特別條例，用特別預算方式協助大家度過難關。

高虹安表示，行政院提出的振興抵用券，初步看來比較像過去的夜市券，民眾黨認為大致方向是正確的，因應防疫關係，服務業的業績已經掉3成，服務業算是終端消費的力道，救產業先解決服務業掉業績的問題，再帶起後面產業供應鏈和消費的部分。

不過，依照過去夜市券經驗，回收率僅4成，高虹安呼籲政府提出方案時，應更重視振興抵用券總量的發行、回收機制、效果管控方案，事前做好發行量及回收控管等相關規畫，明確向社會大眾說明。

蔣萬安表示，過去發放消費券或夜市券，不論是全額或部分抵用，都是希望提高民眾消費誘因，但現今疫情持續當下，應該先思考如何讓民眾沒有外出消費的恐懼，以達到刺激消費的目的。

蔣萬安強調，對於受疫情衝擊的中小企業、餐飲、觀光業等紓困振興協助，國民黨團大方向都支持，建議行政院先確定總額、如何發放、會不會排擠現在的預算詳細評估，發放時也要避免民眾大排長龍或人群聚集。

(中時 )