曾姓男子借錢給馮姓友人後，對方事後卻搞失蹤，曾男一氣之下上臉書留言，嗆罵「垃圾因仔（意指垃圾小孩）」，未料馮男事後截圖提告，曾男只因這一句衝動言論，遭台北地院簡易庭依公然侮辱罪判拘役20日，得易科罰金2萬元。

檢警調查，曾男去年因馮男急用錢，仗著義氣借了些現金給馮男應急，沒想到馮男拿了錢後卻避不見面，打電話不接，曾男一氣之下，去年4月7日晚上在家中登入臉書，留言「世界上垃圾那麼多為什麼少不了你一個」、「垃圾因仔挺你的借你的避不見面電話也不敢接是啥小」。

馮男看到貼文後不甘受辱，把貼文截圖後報警處理，曾男到案後承認發文，但辯稱針對「垃圾因仔」一詞並未指名道姓。

不過，馮男事後跟其他友人在臉書上留言對話時，有特別點出馮男全名，並敘明「我氣到在臉書直接發文標註他罵他，然後他就截圖去告我妨害名譽」，且版面是公開，足使不特定之人觀覽，檢察官認定公然侮辱犯行，向法院聲請簡易判決處刑。

全案移審北院後，曾男自知無法再辯駁，終於改口認罪，但縱使他與馮男達成調解，迄今仍未依約履行，法官考量他的經濟狀況、犯罪動機及損害程度後，判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案可上訴。

(中時 )