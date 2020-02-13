聰明浪狗賴在水道博物館不走，館方在萬名網友催促下，決定收編。（山上花園水道博物館提供／劉秀芬台南傳真）

聰明浪狗賴在水道博物館不走，館方在萬名網友催促下，決定收編。（山上花園水道博物館提供／劉秀芬台南傳真）

館方13日下午已請台南市動保處協助誘捕這隻浪犬，帶回打疫苗、結紮、植入晶片，日後將安置在沒有開放的員工工作區。（山上花園水道博物館提供／劉秀芬台南傳真）

台南熱門景點山上花園水道博物館近來闖進一隻黃色的米克斯犬，怎麼也趕不走，館方相當苦惱，為此上網徵詢網友意見，沒想到逾萬名網友留言，一面倒的希望園區將狗狗收編。館方也從善如流，決定認養這隻浪犬。

山上花園水道博物館擁有珍貴的國定古蹟，加上是收費園區，園區內禁止寵物落地，博物館還創古蹟區之先，購置了「寵物專用推車」，方便飼主與毛小孩一起暢遊園區。

因園區相當遼闊，偶有流浪犬從柵欄縫隙鑽入，只要工作人員前往驅離，一般都會離開。但園區最近出現一隻黃色的米克斯犬，卻相當聰明，常趁著票口人潮擁擠時，衝入園區，且怎麼也趕不走，館方為此接獲不少投訴。

館方相當苦惱，為此上網問臉書大神、徵詢網友意見。不到一天時間，分享數超過1600次，超過萬名網友留言，希望園區將狗狗收編成為園區的一員。甚至有人表示願意捐贈物資，讓狗狗可以安身立命。

台南市文化局長葉澤山表示，文化局內部已進行審慎評估，考慮市長黃偉哲推動流浪動物友善的政策，因此決定透過博物館粉專，調查網友看法。參酌網友意見後，加上相當愛狗的黃偉哲也表達支持之意，因此決定將這隻浪狗收編。

館方13日下午已請台南市動保處協助誘捕這隻浪浪，帶回打疫苗、結紮、植入晶片，將安置在沒有開放的員工工作區，負責守望工作，讓流浪犬成為水道博物館的一員。未來情況許可的話，再讓牠出來和民眾互動，或是舉辦命名大會，藉此呼籲民眾愛護動物，尊重生命不棄養。

(中時 )