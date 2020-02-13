三星在2月12日凌晨在美國舊金山發表的Galaxy Z Flip翻蓋式可摺疊螢幕手機，今（13）日正式在台亮相。三星台灣公佈，Galaxy Z Flip在台將在2月21日起採限量上市，在美國定價1380美元（約合NT$41700），在台灣則是以NT$48880價格上市，指定機種舊換新可再折NT$3000。

三星Galaxy Z Flip可摺疊螢幕手機是不是三星繼Galaxy Fold之推出的第二款可摺疊螢幕機種，型態與Galaxy Fold採左右展開、展開後為7.3吋、接近平板的樣式不同，是採用翻蓋式設計，展開狀態為6.7吋，更接近當前主流旗艦手機的螢幕尺寸，摺疊後則更易攜帶。

Galaxy Z Flip 折疊後87.4 X 73.6 X 15.4/17.3 mm，展開後為167.3 X 73.6 X 6.9/7.2 mm，重量183公克。 正面搭載1.1吋快捷視窗，可觀看日期與時間、電量、接收訊息通知及控制音樂播放等功能。支援無縫切換功能，當在手機闔上的狀態下，點選快捷視窗的內容，手機展開後即會自動開啟該App。展開時為6.7吋21.9:9 Infinity-O O極限全螢幕（螢幕比例21.9:9）、採Dynamic AMOLED顯示螢幕。螢幕材質為超薄可摺式玻璃Ultra-Thin Glass（UTG），是三星首款採用超薄可摺疊玻璃的產品。

Galaxy Z Flip的機身設計，採用隱藏轉軸採用雙凸輪結構（dual CAM mechanism），維持小巧體積但設計精密，確保每次的開合操作，都能流暢。實際測試開合次數高達20萬次，以每日開闔100次計算，可使用5年。隱藏轉軸設計亦整合三星最新的抗塵技術，以微高度切割技術處理的尼龍纖維，來阻擋灰塵與污垢。支援無段式轉軸設計（不限制展開角度），除了完全展開使用，亦支援在特定角度範圍內，猶如筆電螢幕般維持展開的靜止狀態，使用者可將手機平穩放置桌上，進行不同角度免手持自拍，，也可用於直播分享料理過程，或是視訊通話等應用。

Galaxy Z Flip全機有3組鏡頭，主鏡頭為1200萬超廣角畫素（f/2.2，視野120度）與1200萬畫素廣角鏡頭（f/1.8，支援OIS光學防手震）的組合。前置1000萬畫素自拍鏡頭（f/2.4）。全球版本是採用高通Snapdragon 855+處理器，配備8GB記憶體（LPDDR 4x）與256GB儲存空間，內建3,300mAh容量電池，支援閃電快充、無線充電，也支援無線電力分享（可用無線充電的方式為其他支援的設備充電）。Galaxy Z Flip在台灣確定推出頑美黑，頑美紫兩色，定價NT$48880，目前並沒有公佈限定金色款式（Mirror Gold）在台上市的計畫，此外也沒有提供Galaxy Z Flip Thom Browne聯名款的上市計劃。

使用上，Galaxy Z Flip在拍攝上可支援免手持自拍/直播、無段式角度自拍、闔上狀態可使用快捷自拍（按壓音量按鍵），闔上狀態以及展開狀態下自拍，都預設手勢快門，手展開比5就會啟用快門；展開下，支援分割畫面模式，可同時開啟兩個應用程式，並以分割畫面的方式呈現，提升多功效能。針對特定的應用程式，在折疊狀態下畫面也會隨之優化，例如開啟相機、折成90度角度，上半段螢幕會顯示相機預覽、下半部則會呈現相機功能。手機側邊電源按鍵整合指紋辨識，也支援臉部辨識。錄影功能上，支援超穩定動態攝影，錄影中切換前後鏡頭，錄影也不會中斷。

三星宣佈Galaxy Z Flip將自2/12 17:00起至2/17日在三星體驗館、三星智慧館以及三星商城開放預購。2/21日起則在指定通路上市，根據通路不同，提供的優惠禮遇不同。在三星體驗館、三星智慧館、三星商城購買，提供（1）指定機型舊換新，現折NT$3000；（2）一年延長保固；（3）星級螢幕維修禮遇；（4）24小時線上客服服務；（5）一年免費到府收送手機；（6）專屬備機計畫（保固期間可借用一台三星S或是Note系列旗艦級備用機）。在中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、神腦國際、PChome線上購物、momo購物網購買，則可享(1)星級螢幕維修禮遇；（2）24小時線上客服服務；（3）一年免費到府收送手機；（4）專屬備機計畫。

(中時電子報)