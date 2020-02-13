台中市42歲柯姓男子日前疑飲酒走路不穩，卻仍坐上駕駛座發動車輛，向前行駛約3公尺，經旁人發現予以拍車制止，柯男才將車停下，唯酒駕事實明確，警方依規定予以攔查，過程中柯男散發濃烈酒氣拒酒測並用閩南語（你是在哭爸）等辱罵員警，警方依規定開出18萬元酒測拒測罰單，並依妨害公務罪嫌上銬移送。

警方表示，柯男13日凌晨與友人在北區聚餐飲酒，離去時柯男疑似從店家地下停車場，將白色BMW車輛駛出，當時友人發現並制止柯，說路旁有警察正實施酒駕攔查勤務，拍車窗作勢要他下車，但柯當時並未驚覺，仍坐在駕駛座上，員警見狀上前攔查，示意要柯男下車受檢。

文正派出所副所長莊于霈表示，柯男疑似酒後走路不穩仍執意駕車，當駕駛車輛往前移動3公尺，未理會友人勸阻，並不配合酒測，過程中並用閩南語（你是在哭爸）等語辱罵員警，行徑十分囂張。

警方指出，柯男下車後渾身酒氣警依法實施酒測，不斷跟員警辯稱沒有開車，拖延受檢程序，因警方全程錄影有明顯酒駕行為，當場拒絕酒測，最後警方依妨害公務罪嫌先將柯男帶回警所偵辦。

(中時 )