新冠肺炎疫情仍在延燒，考選部今天在考試院會中報告國家考試各項應變措施，預計15日至16日舉行的專技人員考試，報考人數1萬多，

一律自行攜帶並配戴口罩入場應試。至於3月之後舉行的各項國家考試，會視疫情發展，如確有必要，將考慮調整考試舉行時間。

國家考試因考生集中和聚集在一起的時間很多，如何配合防疫成考生和家長關注焦點，考選部今天上午在考試院會中報告「國家考試因應嚴重特殊傳染性肺炎的辦理情形與後續各項應變措施」。

109年第一次專技人員牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試，已經在2月7日至9日舉行完畢，報考人數8462人，到考7359人。

考選部指出，考試期間啟用了第一備用試場計有8個試區13間，為具有港澳旅遊史，及在臺與港澳人民有接觸史的應考人共22人與其他應考人區隔應試。應考人多能配合配戴口罩及量測體溫等防疫措施，考試期間秩序良好。

緊接著，2月15日至16日將舉行109年第一次專技人員中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試，將在臺北、臺中、高雄3考區舉行，總計報考1萬1914人。基於自我健康管理，考選部也要求應考人請一律自行攜帶並配戴口罩入場應試。

各試區每天上午7時起，開放入場，並協助每位應考人量測體溫，額溫超過37度者，將由工作人員會同醫護人員評估，必要時移至預備試場。考選部要求應考人要避免親友陪考，如有陪考人員，也要比照應考人配戴口罩及量測體溫，必要時會同醫護人員評估後，請其離場。

考選部表示，此次考試也會在每個試區學校備妥2間備用試場，並視外籍應考人分布及人數多寡等情形增開第3間備用，同時由試務處各組據以落實及採取相關防護措施。考選部也會與疾病管制署及各試區地方衛生主管機關保持密切連繫，以掌握最新疫情發展。

對於109年3月之後舉行的各項國家考試，考選部也將徵詢相關地方政府意見，並視疫情發展，如確有必要，將考慮調整考試舉行時間。考選部危機處理也會針對各項試務工作因應措施，持續進行滾動式檢討。

(中時 )