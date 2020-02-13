貝佐斯1.65億美元買豪宅 創洛杉磯最貴住宅交易 14:052020/02/13 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街日報引述消息人士說法指出，全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）斥資1.65億美元向媒體鉅子大衛葛芬（David Geffen）購買比佛利山莊的豪宅的「華納莊園」（Warner Estate）。 此價碼被視為是洛杉磯地區最貴的一筆住宅房地產交易，超越先前梅鐸之子拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）傳聞去年以1.5億美元購置Bel Air區的查特韋爾莊園（Chartwell）。 (工商 ) #洛杉磯 #最貴 #莊園 #梅鐸 #豪宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 捷運環狀線拉抬房市 「永和土地公」看到什麼機會？ 16:002020/02/09 財經 NBA》只差30公尺！飛行員害布萊恩墜機 11:272020/02/09 體育 富翁邀遊民夫婦住豪宅 鄰居頻報警 15:582020/02/09 搜奇 武漢肺炎／檢測太貴所以只隔離僑民 印尼政府：他們都很健康 15:122020/02/11 國際 最貴泡麵曝光！搶頭香民眾揭口感 18:152020/02/11 日常 「國寶影帝」小戽斗追思會 蔡明亮、楊貴媚低調送別 19:242020/02/11 娛樂 藝術品也要寄生上流 台灣豪宅收藏有門道 17:102020/02/12 生活 女星守寡7年開房人夫當小三 正宮崩潰住院：不會原諒她 19:452020/02/12 娛樂 NBA》為參加布萊恩追悼會 綠軍改班機 12:162020/02/13 體育 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 超完美風暴？慘…油市需求大暴殺 - 財經 把新肺炎當SARS？專家驚爆散戶大危機 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 即時 美股出現這兩條線 華爾街多頭警告標普恐逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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