華爾街日報引述消息人士說法指出，全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）斥資1.65億美元向媒體鉅子大衛葛芬（David Geffen）購買比佛利山莊的豪宅的「華納莊園」（Warner Estate）。

此價碼被視為是洛杉磯地區最貴的一筆住宅房地產交易，超越先前梅鐸之子拉克蘭．梅鐸（Lachlan Murdoch）傳聞去年以1.5億美元購置Bel Air區的查特韋爾莊園（Chartwell）。

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