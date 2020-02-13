聯德控股-KY大陸子公司復工 14:052020/02/13 工商 李淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沖壓件廠聯德控股-KY今（13）日公告，大陸子公司已取得當地政府復工核准，並於2月13日正式復工。 聯德統計，正式復工子公司包含聯德精密材料（中國）股份有限公司、昆山聯德滑軌科技有限公司、鎮江市聯創表面處理科技有限公司、昆山聯德電子科技有限公司。 (工商 ) #復工 #聯德 #聯德控股-KY #大陸子公司 #科技有限公司 也許您會感興趣 推薦閱讀 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 三福化、弘瀚1月業績相對走堅 南寶大陸子公司開工計畫遞延 18:512020/02/10 財經 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 陸發改委：嚴禁粗暴限制企業復工 要視疫情而定 15:162020/02/11 財經 蘋果大陸供應鏈陸續復工 郭明錤：供需風險仍在 16:372020/02/11 財經 復工有影 15檔概念股動起來 04:102020/02/12 財經要聞 兆利大陸子公司 已於12日復工 16:082020/02/12 財經 《熱門族群》陸廠等復工，超眾、雙鴻、泰碩股漲暖身 12:502020/02/13 財經 財經熱門新聞 獨》南山業績落到第3 尹崇堯、許妙靜遭記大過 - 即時 - 工商 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 沒人要來看女王頭 野柳公園業者3月起無薪假 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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