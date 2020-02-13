沖壓件廠聯德控股-KY今（13）日公告，大陸子公司已取得當地政府復工核准，並於2月13日正式復工。

聯德統計，正式復工子公司包含聯德精密材料（中國）股份有限公司、昆山聯德滑軌科技有限公司、鎮江市聯創表面處理科技有限公司、昆山聯德電子科技有限公司。

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