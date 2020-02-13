根據TrendForce綠能研究(EnergyTrend)調查，由集中式能源發電朝向智慧分散式電網的配置，已成為未來城市智慧化的必然趨勢，全球大型儲能(BESS)容量將在2020年達到3.2GWh，且2019-2024年的年複合成長率更將達到22％。

分析師呂理舜指出，大型集中式發電系統在全球發展已超過百年，但隨著節能減碳趨勢以及可再生能源成本持續下降，發電廠與電動車都需要採用大型儲能系統來提高能源效率。2018年開始，隨著電池價格下滑，大型儲能市場的安裝量快速提升。其中，韓國從2018年開始透過政策推廣，將儲能系統納入電廠綠電補貼，帶動亞洲大型儲能市場快速成長。

由於儲能設備在推廣初期安全規範較不完善，搶裝潮導致2018年後陸續傳出安全事故，使得韓國需求成長趨緩。至於北美市場，由於發展較早，因此預料隨著第一批智慧電網逐漸構建完畢後，2020年開始大型儲能需求將減緩。2020年之後焦點將在中國、印度等電力品質亟需改善的國家，而隨著各零組件價格的快速下滑，新興國家政府也將大力的推展儲能應用，使得未來亞洲市場的成長性超越北美與歐洲市場。

(工商 )