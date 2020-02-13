外交部指出，「台捷避免所得稅雙重課稅及防杜逃漏稅協定(ADTA)」，已於捷克時間2月12日獲捷克總統澤曼(Milo? Zeman)簽署，完成捷克國內立法程序，外交部表達誠摯歡迎。

台捷雙方依據協議，將以書面方式互相通知生效時間，雙方預定同步於明年1月1日正式開始實施，有助雙方企業創造租稅公平及鼓勵投資的友好環境，增進兩國投資、貿易往來、就業機會、技術交流及稅務合作。

捷克是繼波蘭、奧地利、比利時、丹麥、法國、荷蘭、德國、匈牙利、義大利、盧森堡、北馬其頓、斯洛伐克、瑞士、瑞典及英國之後，第16個與我簽署避免雙重課稅協定的歐洲國家，也為我國簽署的第33個全面性租稅協定。

捷克為我國在歐洲第4大投資對象國，雙邊實質關係密切友好，目前有多家我國企業投資捷克，在高科技及電子資通訊等產業密切合作，並在當地創造約23,000個工作機會。

(工商 )