新冠肺炎疫情延燒，各產業備受衝擊，行政院預計今日將提出紓困方案，國民黨立法院黨團則於日前已提出「2019新型冠狀病毒紓困條例」草案。中國國民黨立委林奕華表示，召開記者會提出草案後，社會各界紛紛關注，因此幫民眾劃出七大重點，讓大家能秒懂國民黨版。

林奕華在臉書發文表示，制定紓困條例有三大原因，包括專款專用、國會監督；慎防蕭條、及早因應；落實立法、安心防疫。林奕華表示，國民黨希望能盡速開議，把「紓困條例」列為最優先法案並盡快通過，不管在觀光、餐飲等行業皆能迅速安定民心。

林奕華也整理出國民黨版七大重點。第一，民眾因防疫之必要致無法出勤，給予公假及請領防疫津貼。第二，明訂防疫照顧假，倘影響勞工生計或雇主營運，政府應予扶助。第三，受疫情影響致營運困難產業，政府提供紓困措施、稅費補貼、貸款展延等措施。

第四，政府得減免國內受影響產業之營業稅率。第五，補助及照顧所有防疫人員，讓其無後顧之憂全心投入防疫。第六，對於成功研發病毒疫苗並運用臨床團隊，核發專案獎勵金。第七，編列五百億特別預算，供行政機關彈性調度及運用。

林奕華強調，唯有不分朝野攜手防疫，共同支持紓困條例法案，才能減緩疫情對台灣的經濟及產業帶來嚴重衝擊。

(中時電子報)