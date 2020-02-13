日本鑽石公主號郵輪確診病例不斷上升，財信傳媒董事長謝金河表示，這個數字算在日本頭上，已使日本確診病例上衝至247例，若疫情不斷擴散，下一個日本可能要擔心的是今年東京奧會能否如期舉行？日本已經為了奧運投入舉國之力，一旦停辦或耽擱，對日本可能造成重傷害。

除了東奧恐受影響外，謝金河在臉書發文指出，過去幾年在全球非常風行的郵輪旅遊，未來也可能會受到很大衝擊。他說，有不少朋友熱愛郵輪旅遊，每年都要出去一兩趟，因為行李不必搬上搬下，很適合高齡人士環遊世界，這回郵輪曝露的問題，短時間的陰影恐難以散去。

謝金河指出，台灣去年搭乘郵輪旅遊的人數高達117萬人次，這次受到的衝擊應該不小。像雄獅旅遊這兩年把營運重心放在郵輪上，這回影響真的很大。現在還有很多郵輪因為不能靠岸，仍在海上漂流，郵輪上的人內心恐懼難以想像，特別是鑽石公主號。

他最後表示，這次疫情曝露了坐郵輪的高風險，另外，香港因為一家人吃火鍋造成的群聚感染，現在確診病例也上升至50，這個事件也讓吃火鍋變成危險行為！

困鑽石公主號求助遭酸 台魔術師無奈吐辛酸

(中時電子報)