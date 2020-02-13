國民黨文傳會主委王育敏今（13）日至電台接受專訪表示，除非台灣爆發COVID-19病毒社區感染，或政府下令不准參加集會活動，否則國民黨主席選舉時間不會調整，會在3月7日如期舉行。

國民黨前主席洪秀柱近日表示，疫情當先，國民黨主席選舉日期應延後。王育敏回應，目前看起來，台灣對疫情控制地不錯，而到時投票，國民黨的防疫設備也都會到位。

王育敏說，有關武漢包機引發的爭議，第一時間國民黨已經說明，確實有透過可和對岸溝通的管道，努力促成包機，但完全沒有涉入乘客名單，至於國民黨員徐正文言行所引發的爭議，這部分是他個人的行為，必須自己負責。

王育敏表示，國民黨也提出了防疫照顧假，政府應比照育嬰留職津貼給六成薪，而目前政府也往這個方向在思考。另外國民黨也率先提出500億特別紓困條例，現在行政院也跟進。

王育敏指出，關於口罩的問題，國民黨是最早提出口罩實名制，並主張應該要回到鄰里機制，讓最熟悉地方狀況的里長是個別民眾需求彈性發放。

(中時 )