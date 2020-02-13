飯店將吃到飽改成套餐，長榮桂冠強調「衛生又安全」。（吳康瑋攝）

飯店將吃到飽改成套餐，長榮桂冠強調「衛生又安全」。（吳康瑋攝）

飯店將吃到飽改成套餐，長榮桂冠強調「衛生又安全」。（吳康瑋攝）

疫情擴散敢不敢出門聚餐，為因應大眾對疫情的擔憂長榮桂冠酒店基隆店全面調整出餐方式將自助餐改為套餐，並且餐點都由戴著口單的服務人員送到桌上讓遊客享用。

長榮桂冠酒店業務經理崔清華指出，為了要讓用餐的來賓都能安心享受美食，精選海景元氣套餐内容有主廚特製沙拉、湯品、主菜、水果以及飲料，而主廚共推出七道主菜，道道口味精繳、份量十足，其中，招牌的黑椒燉牛小排口感Q軟、有咬勁，超大份量堪稱經典，而泰式酸辣蒸鱸魚的酸辣滋味則是讓人頻頻揮汗而大呼過癮。

崔清華表示，在餐點的均衡上，主廚也以沙拉、水果搭配澎湃的主餐，強調健康均衡、吃飯也要增強免疫力，另外，針對持餐券回酒店用餐的來賓，酒店更是備足好禮相送，用餐之後可以享受甜點三選一的優惠。

崔清華說，長榮在下午茶的部分，也將自助式餐點改成單點，增加炒飯、現烤吐司、炸物及炒麵等，一共新增了9款餐點，讓來賓在下午也讓吃得元氣飽滿、安心又衛生。而酒店對於清潔、消毒的把關自是不遺餘力，自農暦年假期就持續要求服務同仁出入飯店皆須量測額溫、戴口罩、以酒精清潔雙手等，以保護員工與用餐住宿的來賓，希望能提供一個更安心舒適的用餐、住宿環境給每位來賓。

(中時 )