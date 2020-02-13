54歲董至成昨(12日)爆出和老婆羅若云婚姻告急，疑與女方和女教練過從甚密有關，過去董至成和羅若云是演藝圈中模範夫妻，22年前兩人訂婚，董至成不畏13號星期五的詛咒，透露母親看過日子，當天在農曆上其實是吉日，笑說「這種『陰陽落差』才是好兆頭」，未料多年後仍傳婚變。

董至成當年訂婚強碰黑色星期五，當時他說老媽看過日子，農曆可是大發的吉利天，這種「陰陽落差」才是好兆頭。隔年兩人在圓山飯店席開百桌結婚，除了演藝圈的好友，連方瑀也受邀，婚後董至成自曝是「妻管嚴」，曾說：「我也靠領零用錢過日子，每天的額度是300元，根本像『嫁』給我老婆了。」

過去報導指出，一直認為自己是爛好人的董至成，在洞房花燭夜那晚曾特別拜託羅若云說：「生命中缺少一個好人中的壞人來幫我當黑臉，以後要請妳幫忙了。」羅若云立刻答應。後來董至成因工作壓力有些憂鬱，在宋逸民、宋達民見證下，受洗成為基督徒，身為佛教徒的羅若云也全力相挺，還帶兒子到教會陪董至成，夫妻兩人當年鶼鰈情深，如今卻因聚少離多傳出羅若云連贍養費也不要，只求火速離婚，令人唏噓。

(中時電子報)