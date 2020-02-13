妹島和世-西澤立衛聯手打造-台中綠美圖將開工，再添世界級地標。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中州廳是市有財產、市有古蹟，更是台中人的「無價之寶」；台中市政府非常重視台中州廳的修繕計畫，107年11月由前市長林佳龍與文化部長鄭麗君簽定合作意向書後，將州廳、舊台中市議會等周邊區域皆列為規劃範圍；中央地方合資修復臺中州廳後，預計廣達2萬5786平方公尺的土地，相當於7800坪的空間，將全數交由中央文化部代管30年。

台中市政府此舉引發疑慮，中市府舉辦多次座談會和說明會，地方也發聲「不能無償交給中央」、「市有古蹟自己管」，希望中央能聽見地方的想法。

針對外界誤認中市府拒絕將州廳規劃為國美二館，是荒廢藝術或反對美術館？文化局強調，市府已經於水湳經貿園區興建綠美圖，以正規美術館規格設計建造，擁有優質的展覽空間和典藏設備，恆溫、恆濕環境符合美術館需求，台中正擁有一座「世界級的美術館」，國美館若繼續推動第二分館，也歡迎評估與綠美圖合作。

文化局強調，將台中州廳變為國美二館，周遭鄰近區域也給中央代管規劃的方案，一開始就遭到地方民眾、議員反彈，認為市府應自行管理，並應保留辦公廳舍功能，以延續自台中州廳自興建以來，即為官署建築之歷史意義。

市府為尊重民意，於去年9月28日邀請地方民代、市民、學者專家等徵詢意見，後續並配合都發局辦理相關座談，期間當地議員收到多數里長、里民等民意聯署不同意將州廳無償交給文化部當作國美館二館，而修復期間，也會廣徵各界意見，讓州廳除了辦公廳舍外，還擁有更多元的功能，滿足市民的需要。

至於舊市區其餘包括舊市議會、刑務所官舍群等建築，文化局強調，非常歡迎文化部一起討論合作模式，並投資或補助經費辦理其他場館設施。

(中時 )