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(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/Lghq6sUjYJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 13, 2020

湖人、金塊兩支西區前兩強球隊，13日在丹佛正面對決，雙方拚到延長加賽，湖人才靠「一眉哥」安東尼戴維斯包辦最後7分的貢獻，驚險以120比116延長氣走金塊，湖人除摘3連勝，也把跟暫居西區第2的金塊之間勝差擴大到4場。

或許是來到丹佛客場踢館緣故，湖人一開賽打得相當疲軟，尤其是安東尼戴維斯，轉眼就讓金塊取得雙位數領先，但在次節，湖人靠著替補後衛「禿曼巴」卡魯索帶領，打出一波16比2猛攻，打完上半場，反以61比55領先地主金塊。

詹姆斯末節最後1分14秒強勢切入上籃，幫助湖人111比107領先，但約基奇馬上單打命中回應，蓋瑞哈里斯更在最後23.4秒切入放進追平分，湖人當然把正規賽最後一擊機會交給詹姆斯處理，結果他中距離跳投沒進，比賽進入延長。

來到延長賽，詹姆斯先投進兩分球，接下來就完全看安東尼戴維斯表演，他連續投進兩顆三分球，更在最後15.2秒貢獻兩罰中1，一舉擴大湖人領先差距到4分，接著約基奇三分出手不進，詹姆斯搶下防守籃板，確定湖人勝券在握。

安東尼戴維斯拿下全場最高33分，外加10籃板、2火鍋，詹姆斯也拿32分、14助攻與12籃板的大三元演出，霍華14分、11籃板，卡魯索與布雷德利各有10分；金塊以穆雷32分最高，約基奇22分、11籃板及6助攻，葛蘭特15分。

(中時 )