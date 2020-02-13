韓國瑜現身行政院會 求援口罩、酒精、耳溫槍 14:072020/02/13 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今（13）天罕見現身行政院會，行政院發言人Kolas Yotaka表示，韓國瑜主要是針對公務用的防疫物資口罩，酒精、耳溫槍，希望中央能提供補充。 韓國瑜自上任後第3度出席行政院會，外界都十分關注。Kolas轉述，韓國瑜的發言有兩大重點，首先主要是針對疫情，提及因為即將開學，希望有關公務用的口罩，酒精、耳溫槍，是否中央能協助補充。 Kolas說，韓國瑜其次也提及高雄許多觀光飯店，商圈遊客，中小企業都受到衝擊，希望中央提出紓困協助高雄市。 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #韓國瑜 #行政院 #耳溫槍 #酒精 #口罩 也許您會感興趣 推薦閱讀 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 俄羅斯2起武漢肺炎確診病例 皆已痊癒出院 22:092020/02/12 國際 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 政治熱門新聞 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 民調公司怕了？網：小英滿意度創新低！ - 政治 蔡政府髮夾彎 高嘉瑜賴給林奕華 網：笑死人了！ - 政治 小明故事源頭 高嘉瑜爆是國民黨的「她」 - 新聞 夏春湧點出韓、蔡最大差別 網推爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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