高雄市長韓國瑜今（13）天罕見現身行政院會，行政院發言人Kolas Yotaka表示，韓國瑜主要是針對公務用的防疫物資口罩，酒精、耳溫槍，希望中央能提供補充。

韓國瑜自上任後第3度出席行政院會，外界都十分關注。Kolas轉述，韓國瑜的發言有兩大重點，首先主要是針對疫情，提及因為即將開學，希望有關公務用的口罩，酒精、耳溫槍，是否中央能協助補充。

Kolas說，韓國瑜其次也提及高雄許多觀光飯店，商圈遊客，中小企業都受到衝擊，希望中央提出紓困協助高雄市。

(中時 )