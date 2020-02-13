MSCI(明晟)新一季度調整指數權重，台股在全球新興市場指數與亞洲除日本指數中遭雙降，降幅雖輕微，仍使法人先行酌量調節及引爆短線帽客下車，加上雙王台積電與股王大立光開低走低虎頭蛇尾，使盤中雖數度站在11800點與月線之上，但終場漲勢明顯收歛，且月線得而復失。

加權股價指數收市報漲17.59點，為11791.78點，漲幅0.15%，成交1395.26億元。業內人士指出，台股短線急攻漲勢雖暫緩，但多頭架構隱然成形，預估月線將逐漸走平轉而向上，而季線、半年線與年線仍穩步呈多頭排列，使個股依題材領先盤勢發展仍審慎樂觀。

周四表現不錯的股票包括和泰車、聯發科、南亞科、大江、力旺、譜瑞-KY、旭隼、儒鴻、聯鈞、新日興、弘帆及神盾等，領域觸及汽車、DRAM、高級成衣、生技及高附加價值電子零組件等，顯示法人、主力群及大股東認養各有所好，對盤勢持穩震盪趨堅具正向。

另外，被動元件、矽晶圓與部分蘋果供應鏈極短線雖震盪走低，拉回整理，但無礙中多格局，因為缺貨、供需緊俏及市場需求仍普被市場看俏，使該等類股經度休息後的波段行情值持續追蹤。

(工商 )