台大校長管中閔之前在參與校長遴選過程，因同時兼任台哥大獨董，引發爭議。教育部今天修正發布「公立各級學校專任教師兼職處理原則」，未依規定提出兼職申請的教師，兼職期間所得兼職酬勞，學校應予以追繳。

教育部表示，這次修正經參考各界意見，包括監察院及相關主管機關看法，從「實務可行」、「制度明確」及「合理課責」等原則，就教師兼任營利事業獨立董事、國內外兼職範圍、促進產學合作進行適當調整，同時要求學校應於3個月內檢視修正校內兼職規範。

教育部指出，過去教師至營利事業機構兼任有提名選任等前置程序職務（如獨立董事），在「提名選任前」常因不諳規定，當選後才向學校提出兼職申請，導致學校必須追溯同意，或教師面對違反規定，甚至職權行使效力的問題。

教育部去年7月22日經徵詢金管會意見，先以函釋要求教師兼任提名選任職務時，須先向學校提出申請並獲核准後，才可以參與提名選任，此規範在本次修正納入條文。而在「提名選任後」為完善後續產學合作及學術回饋金契約簽訂，條文中也明定學校及兼職機構有3個月的彈性期間進行相關作業。

教育部指出，教師至營利事業兼職是一種特殊容許的兼職樣態，教師兼職仍需符合與教學研究專長領域相關、不影響本職工作的前提，並經校內程序核准後，始得為之。

此次修正也適度鬆綁教師得至「國內、外、香港或澳門地區經學校認定具一定學術地位之學術期刊出版組織」兼任編輯及顧問類職務、「承接政府機關(構)研究計畫之營利事業機構」兼任該研究計畫職務及「公營事業機構之任務編組或臨時性組織」兼任臨時性需要所設置職務之兼職，學校得免與該機構（組織）建立產學合作關係及收取回饋金。

(中時 )