大政治大爆卦-無色覺醒》禁台灣不禁星國？ 外交部抗議聲不如菲議員嗆問 14:142020/02/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》禁台灣不禁星國? 外交部抗議聲不如菲議員嗆問 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓為因應新冠肺炎祭出旅遊限制措施，基於《一中政策》將台灣與中港澳視作同一疫區，引起國內輿論強烈反彈，要求政府祭出反制措施。外交部發言人歐江安今天表示，政府做好周全準備，有配套方案，不排除任何可能性，但是在菲律賓內閣會議做出決定之前先不要談制裁。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #台灣 #菲律賓 #歐江安 也許您會感興趣 推薦閱讀 精品香氛搶攻情人節市場 祭出限定包裝搶市 19:342020/02/10 消費 朱立倫投書外媒提醒WHO、北京 讓台灣參與WHO 11:132020/02/11 政治 外交部：菲國駐台代表已就菲方訊息混淆向我方致歉 11:402020/02/11 政治 菲律賓禁令 台灣虎航澳門、菲律賓航線取消 11:552020/02/11 生活 菲律賓禁令！ 勞動部：恐影響菲籍移工引進 12:192020/02/11 生活 大政治大爆卦-無色覺醒》無陸遊史也染疫！世衛：恐成燎原大火的「小火花」 14:122020/02/11 政治 是否凍結菲勞？勞動部長：評估中 19:142020/02/12 生活 菲國禁止台灣人入境 東元集團會長黃茂雄提出抗議 22:122020/02/12 財經 大陸還在封城 醫材轉單台灣 04:092020/02/13 焦點新聞 政治熱門新聞 高雄罷韓會過嗎？謝龍介斷言... - 政治 民調公司怕了？網：小英滿意度創新低！ - 政治 蔡政府髮夾彎 高嘉瑜賴給林奕華 網：笑死人了！ - 政治 小明故事源頭 高嘉瑜爆是國民黨的「她」 - 新聞 夏春湧點出韓、蔡最大差別 網推爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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