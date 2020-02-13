菲律賓為因應新冠肺炎祭出旅遊限制措施，基於《一中政策》將台灣與中港澳視作同一疫區，引起國內輿論強烈反彈，要求政府祭出反制措施。外交部發言人歐江安今天表示，政府做好周全準備，有配套方案，不排除任何可能性，但是在菲律賓內閣會議做出決定之前先不要談制裁。

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