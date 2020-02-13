連接器廠-優群(3217)1月合併營收為1.34億元，月減31.63%，優群重慶遂寧廠已於2月10日復工，優群昆山廠亦在今天拿到復工函，預計2月15日復工，優群表示，由於客戶多延後復工，謹慎看待第1季營運，希望客戶陸續復工後能加速出貨，降低此次新冠肺炎疫情衝擊。

優群在兩岸共有台灣、大陸昆山及重慶遂寧廠等三個廠區，佔集團生產比重依序為15%、40%及40%，其中台灣以交貨手機/RF產品為主，大陸昆山廠為Type C、Long DIMM的主要生產基地，四川廠則以DDR系列產品居多。

新冠肺炎疫情導致大陸各地對廠商復工採取嚴格審核，各地方政府亦依疫情調整企業復工時間，優群重慶遂寧廠區於2月10日順利復工，昆山廠則在今天拿到復工函，預計2月15日可以正式復工，由於地方政府對返工人員採取嚴格管制措施，初期復工率約20%到30%，優群希望2月底復工率能達50%。

由於1月逢農曆年長假，工作天數較少，優群1月合併營收為1.34億元，月減31.63%，年減15.26%。

優群表示，往年在農曆年後招工多需要一段時間，因此利用第4季淡季時積極生產備庫存因應農曆年前後缺工問題，目前尚有約6週的庫存，不過由於客戶仍在逐步復工中，謹慎看待第1季營運，公司將在客戶陸續復工後加速出貨，以降低此次疫情衝擊。

儘管因疫情導致產業變數增加，優群亦謹慎因應，不過受惠DDR、M.2、美系客戶端子、Type C及RF五大產品線同步成長，優群今年營運不看淡，今年業績仍有機會優於去年。

(時報資訊)