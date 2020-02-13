在新冠肺炎防治得宜等因素下，TVBS民調中心統計指出，總統蔡英文當選連任後1個月的民調滿意度提高到54％，是蔡英文就任總統以來歷次調查中最高，不滿意的比例降為29％。

新冠肺炎在中國大陸爆發後，台灣採取一系列口罩實名制、境管、居家檢疫等措施，有些政策被罵、有些政策獲得支持。

TVBS民調中心指出，71％的民眾對於政府處理疫情的措施，感到滿意，17％感到不滿。對於政府防治疫情的能力，則有高達83%的受訪者有信心，只有9％感到沒信心。本次調查中，54％的受訪者，對蔡英文施政感到滿意，是蔡英文就任近4年來最高，不滿意比例降為29％。

另外，民眾對行政院長蘇貞昌滿意度為52%，29%表示不滿意。衛福部長陳時中擔任中央防疫中心指揮官的表現，高達82%民眾表示滿意，僅6%不滿意。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於109年2月10日至12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,652位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為299位，拒訪率為18.1%，最後成功訪問有效樣本1,353位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.7個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

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