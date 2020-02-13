農曆正月20日「天穿日」是全國客家日，苗栗縣政府獲客委會補助，13日在卓蘭坪林舉辦活動。（巫靜婷攝）

農曆正月20日「天穿日」是全國客家日，苗栗縣長徐耀昌、文觀局長林彥甫、卓蘭鎮長詹錦章、縣議員楊恭林等人，循傳統習俗祭天，並祈求新冠肺炎早日消退。（巫靜婷攝）

農曆正月20日「天穿日」是全國客家日，客家人準備「甜粄」或炸年糕祭天，有協助女媧補天之意。（巫靜婷攝）

農曆正月20日「天穿日」是全國客家日，客家人準備「甜粄」或炸年糕祭天，有協助女媧補天之意。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌出席天穿日慶祝活動，呼籲口罩留給真正有需要的人。

客委會2010年訂定每年農曆正月20日「天穿日」是全國客家日，傳統習俗上，每逢這天客家人會準備「甜粄」或炸年糕祭天，有協助女媧補天之意，苗栗縣慶祝天穿日，13日在卓蘭鎮坪林里舉辦活動，祭天時除了祈求新冠肺炎疫情消退，縣長徐耀昌也呼籲鄉親把口罩留給真正有需要的人。

苗栗縣約有6成5人口為客家人，對於傳統節慶「天穿日」相當重視，縣府響應全國客家日，13日將慶祝活動移師縣境南方的卓蘭鎮，舉辦「卓蘭歡慶補天穿」活動，安排米食品嘗、客家相聲、八音演奏、客家書展、農民市集等，縣長徐耀昌、文觀局長林彥甫、鎮長詹錦章、縣議員楊恭林等人受邀出席。

客家俗諺說「有做無做，尞到天穿過，有賺無賺，總愛尞天穿」，縣府推廣客家戲曲，晚間7點也在峨崙廟邀請榮興客家採茶劇團，演出客家大戲「娶個哺娘好過年」，徐耀昌說到，歡慶天穿日後，代表人人都能開始好好工作。話鋒一轉提及新冠肺炎，他指出目前苗栗縣確診病例為零，防疫工作滴水不露，希望能繼續維持。

徐耀昌表示，防疫最重要是「勤洗手」，無論使用酒精、肥皂，都要保持良好的衛生習慣，拱手不握手，在密閉式空間和人潮聚集處，戴口罩可預防被感染或感染他人，開闊區域則不必戴。他呼籲鄉親不必過度恐慌，「不要看到別人戴，自己也搶著去戴」，把口罩留給第1線行使公務、照顧病患的人使用。

文觀局長林彥甫提到，在天穿日，客家族群對於甜粄賦予特殊意涵，這是在閩南庄鮮少見，客家人留下甜粄祭天，有「相助女媧補天」之意，活動除了傳承客家特色民俗節日，也展現客語生活營造的成果，在教育處協力之下，客語教育融入中小學，樂見在天穿日客語社團中演出。

(中時 )