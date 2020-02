永社及律師鄭文龍呼籲立法院能修法,讓民眾可以自由選擇護照封面及資料頁的國名為中華民國(Republic of China)或台灣(TAIWAN),維護國人現實生活中的境外權益。(黃世麒攝)

永社理事長黃帝穎、律師鄭文龍13日表示,新冠肺炎疫情讓國人出國時被誤認為是中國人,進而遭到歧視或拒絕接待,因外國人無法從護照上分辨「Republic of China(中華民國)」與「People Republic of China(中華人民共和國)」,造成印尼、越南等國海關混淆,認定我國為中國的行政區之一,嚴重影響國人權益,呼籲立法院能修法,讓民眾可以自由選擇護照封面及資料頁的國名為中華民國(Republic of China)或台灣(TAIWAN),維護國人現實生活中的境外權益。

(中時 )